Гончарук назвал недопустимым вывод "Северного потока-2" из-под действия газовой директивы ЕС

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал недопустимым вывод "Северного потока-2" из-под действия Европейской газовой директивы. Об этом передает УНН со ссылкой на страницу Гончарука в Facebook.

"Вывод "Северного потока-2" из-под действия Европейской газовой директивы - недопустим. Встретился с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом. Главной темой обсуждения стала энергетическая безопасность, Северный поток-2, а также экономическое сотрудничество. Надеюсь на полную имплементацию изменений к Третьему энергетическому пакету ЕС в законодательство Германии, а также соответствующую деятельность независимого регулятора ФРГ относительно газопроводов, соединяющих Германию с третьими странами", - написал Гончарук.

По его словам, Украина получает тревожные сигналы о возможном исключении "Северного потока-2" из-под действия консенсусной директивы ЕС Немецким независимым регулятором.

"Украина намерена защищать нормы европейского энергетического закона вместе с нашими европейскими партнерами. Подчеркиваю, что в случае преференциального вывода газопровода из-под действия газовых директив ЕС "Газпром" получает возможность для злоупотребления своим монопольным положением. Украина заинтересована в сильной Европе и мы будем делать все, чтобы европейская идея, европейские ценности были сильными, и им нельзя было нанести вред никакими манипуляциями", - отметил Премьер-министр.

Напомним, во время брифинга в Киеве министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Немецкий Бундестаг принял европейскую директиву по газу, именно так, как и обещал.

Добавим, российский газопровод "Северный поток-2" строится для поставок газа в Германию в обход Украины. В Украине указывают на политичность этого проекта и на то, что если "Северный поток-2" будет построен, Россия организует серию провокаций, чтобы окончательно прекратить транзит через Украину. Германия заявляет, что не считает этот проект политическим, и предприняла шаги, направленные на сохранение транзита газа через Украину.