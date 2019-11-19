Президент уполномочил Новосад на подписание Декларации о безопасности школ

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о полномочиях министра образования и науки Анны Новосад на подписание Письма о присоединении к Декларации о безопасности школ. Об этом сообщила пресс-служба главы государства, передает УНН.

"Уполномочить министра образования и науки Украины Новосад Анну Игоревну на подписание Письма о присоединении к Декларации о безопасности школ", - говорится в указе.

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Как сообщал УНН, декларация содержит ряд обязательств, направленных на предупреждение использования учебных заведений в военных целях в период вооруженного конфликта, а также реагирования на случаи нападений на школы. К документу уже присоединилось 89 стран мира. В этих странах уже разработаны и успешно внедряются подходы к имплементации Декларации о безопасности школ.