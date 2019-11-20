Регистрация | Вход |
USD: 24,14 -0,0829  EUR: 26,70 -0,0264 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 20 ноября 2019 06:54
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Стала известна стоимость блокнотов, которые запретил Дубилет
Стала известна стоимость блокнотов, которые запретил Дубилет
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
1080
Версия для печати

Данилюк заявил, что в шутку предложил Виндману возглавить Минобороны

Данилюк заявил, что в шутку предложил Виндману возглавить Минобороны

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк рассказал во вторник, что в шутку предложил сотруднику Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома, подполковнику армии (сухопутных войск) США Александеру Виндману возглавить украинское Минобороны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Washington Post и новостной портал The Daily Beast.

Данилюк отметил, что в контексте их беседы с Виндманом это предложение воспринималось как шутка. "У нас были гораздо более серьезные вопросы для обсуждения с разными людьми, - отметил он. - Очевидно, что это была просто шутка".

Напомним, ведущему специалисту по вопросам Украины в Совете национальной безопасности США Александру Виндману три раза предлагали должность министра обороны Украины. Об этом сообщал УНН со ссылкой на NBC News.

"Ведущему специалисту по Украине в Совете национальной безопасности США Александру Виндману трижды предлагали возглавить Минобороны Украины", - говорится в сообщении.

По информации СМИ, Виндман впервые рассказал, что бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк предлагал ему должность министра обороны Украины.

Источник: УНН
Теги: США, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.