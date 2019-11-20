Данилюк заявил, что в шутку предложил Виндману возглавить Минобороны

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк рассказал во вторник, что в шутку предложил сотруднику Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома, подполковнику армии (сухопутных войск) США Александеру Виндману возглавить украинское Минобороны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Washington Post и новостной портал The Daily Beast.

Данилюк отметил, что в контексте их беседы с Виндманом это предложение воспринималось как шутка. "У нас были гораздо более серьезные вопросы для обсуждения с разными людьми, - отметил он. - Очевидно, что это была просто шутка".

Напомним, ведущему специалисту по вопросам Украины в Совете национальной безопасности США Александру Виндману три раза предлагали должность министра обороны Украины. Об этом сообщал УНН со ссылкой на NBC News.

"Ведущему специалисту по Украине в Совете национальной безопасности США Александру Виндману трижды предлагали возглавить Минобороны Украины", - говорится в сообщении.

По информации СМИ, Виндман впервые рассказал, что бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк предлагал ему должность министра обороны Украины.