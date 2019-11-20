Регистрация | Вход |
USD: 24,14 -0,0829  EUR: 26,70 -0,0264 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 20 ноября 2019 09:57
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Продажа госимущества в "турборежиме": что думают украинцы
Продажа госимущества в "турборежиме": что думают украинцы
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
10155
Версия для печати

С сегодняшнего дня вводятся штрафы за перевозку детей без автокресел

С сегодняшнего дня вводятся штрафы за перевозку детей без автокресел

КИЕВ. 20 ноября. УНН. С сегодняшнего дня в Украине вступает в силу закон, который вводит штрафы за перевозку детей без автокресел, сообщает УНН.

"Если вашему ребенку меньше 12 лет и его рост меньше 145 сантиметров, обязательно купите автокресло", - посоветовали по этому поводу в МВД.

Также в ведомстве указали, какое наказание ждет нарушителей:

  • штраф в размере 30 необлагаемых минимумов доходов - 510 грн.
  • повторное нарушение в течение года будет стоить 50 необлагаемых минимумов доходов - 850 грн.

Закон дополняет статью 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КоАП) новыми частями, согласно которым за нарушение правил перевозки детей на водителя и накладывается штраф.

На полицию возлагается обязанность рассматривать дела об административных правонарушениях относительно нарушения правил перевозки детей.

Источник: УНН
Теги: перевозки, дети, автомобили, штраф
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.