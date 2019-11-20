ГПУ скрывает подозрение эксминистру Злочевскому – Дубинский

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Генеральная прокуратура Украины скрывает подозрение эксминистру экологии времен Януковича Николаю Злочевскому, который является совладельцем компании Burisma. Об этом сообщил на пресс-конференции народный депутат от фракции “Слуга народа” Александр Дубинский, передает корреспондент УНН.

“Генеральная прокуратура скрывает данные. Среди этих данных подозрение, подписанное Николаю Злочевскому. Это подозрение, в том числе упоминает Хантера Байдена, сына эксвице-президента США Джо Байдена. В этом подозрении речь идет о том, что господин Байден получал в Украине деньги, отмытые господином Злочевским и „семьей“ Януковича”, — отметил Дубинский.

Присутствующий на пресс-конференции народный депутат Андрей Деркач добавил, что подозрение выписано 14 ноября.

“В этом документе одна важная деталь. Согласно подозрению Злочевскому от ГПУ , Байден и партнеры получили свои 16,5 млн долларов за услуги в рамках работы Burisma. Какое происхождение этих средств? Сын эксвице — президента США Джо Байдена вознаграждался за свои услуги (цитирую): полученными преступным путем, отмытыми деньгами. Байден получил деньги, источником которых является не успешная деятельность, а украденные у украинских граждан деньги. Они были получены преступным путем. Так считает Генеральная прокуратура”, — сообщил Деркач.

Дубинский также добавил, что Злочевский отмывал деньги и для компаний Януковича — через три свои фирмы в Прибалтике и это была глобальная операция сначала кражи денег из бюджета, потом выведения их в оффшоры и затем инвестирования в государственные облигации.

Напомним, в октябре Генпрокурор Руслан Рябошапка сообщил, что прокуратура пересмотрит все дела против Николая Злочевского и его компаний, в том числе изучит законность процессуальных решений по закрытию дел.

“Мы сейчас пересматриваем все производства, которые были закрыты или раздроблены, или расследовались раньше, для того, чтобы принять решение в тех случаях, где были приняты незаконные процессуальные решения”, — сказал он, комментируя привлечение к ответственности фигурантов дела “Злочевского — Burisma”.