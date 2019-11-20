Разумков: по состоянию на сегодня ВРУ приняла 86 законов

КИЕВ. 20 ноября. УНН. На сегодня Верховная Рада Украины IX созыва приняла 86 законов, многие из которых касаются бизнеса. Об этом заявил глава ВРУ Дмитрий Разумков на ежегодном Общем собрании членов Европейской бизнес ассоциации, передает УНН со ссылкой на сайт ВРУ.

"По состоянию на сегодня Верховной Радой приняты 86 законов, и многие из них касаются бизнеса. Это и детенизация, и многие другие изменения, связанные с реальным улучшением условий ведения бизнеса. Они будут способствовать налаживанию тех процессов, которые приближают нас к европейским стандартам" , - отметил Разумков.

Глава парламента также заверил членов Ассоциации в готовности Верховной Рады к сотрудничеству. По его словам, только такие подходы дадут в результате реальные положительные изменения, которые ожидает правительство.

"Мы много дискутировали еще до выборов, и надеюсь, что и сейчас мы будем находить время и желание услышать друг друга и выработать общие позиции. Мы готовы делать все, что позволит бизнесу в Украине развиваться, создавать новые рабочие места, менять экономику и создавать возможности для развития Украины. Будет развиваться государство - будем развиваться и мы", - подчеркнул Разумков.

Напомним, глава Представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас заявил, что украинская бизнес-среда улучшится, в частности за счет совершенствования верховенства права, соблюдения законов, преодоления коррупции.