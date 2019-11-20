Burisma была одним из инструментов вывода краденых денег из Украины - Дубинский
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Компания Burisma эксминистра экологии Николая Злочевского была одним из связующих элементов многолетней схемы по выводу средств из украинского бюджета на счета американских инвестиционных фондов. Об этом в ходе пресс-конференции журналистам сообщил народный депутат Александр Дубинский, передает УНН.
“Burisma является одним из связующих элементов, который показывает, как эти (краденные — ред.) деньги выводились в оффшоры, потом оказывались в распоряжении американских инвестиционных фондов”, — рассказал он.
Он уточнил, что речь идет о колоссальном разворовывании средств украинского бюджета. В схеме задействованы бывшие чиновники и высшие должностные лица страны.
“Есть группировка, которая формировала подобного рода операции на территории Украины, добывая себе деньги, используя действующего президента на тот момент — Порошенка, его брокеров. И зарабатывала, фактически, на этом деньги. В том числе — и Злочевского использовала, и Януковича”, — рассказал Дубинский.
Нардеп призвал действующую власть обьединить усилия с целью конфискации краденных денег и их возврата в украинский бюджет.
“С наказанием всех виновных и причастных, которые, прикрываясь американской политикой и американскими интересами, реализовывали здесь свои частные интересы, и зарабатывали многомиллиардные капиталы”, — подчеркнул он.
Напомним, в октябре Генпрокурор Руслан Рябошапка сообщил, что прокуратура пересмотрит все дела против Николая Злочевского и его компаний, в том числе изучит законность процессуальных решений по закрытию дел.
“Мы сейчас пересматриваем все производства, которые были закрыты или раздроблены, или расследовались раньше, для того, чтобы принять решение в тех случаях, где были приняты незаконные процессуальные решения”, — сказал он, комментируя привлечение к ответственности фигурантов дела “Злочевского — Burisma”.