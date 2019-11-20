Зеленский заявил, что пора менять Раду

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пора менять состав Верховной Рады Украины. Об этом он сообщил во время участия во Всеукраинском форуме "Украина растет вместе со мной", передает корреспондент УНН.

"Во-первых они очень похожи на наше новое правительство (говорит о детях на форуме - ред.), но я уверен все, что увидел, начиная с робототехники, начиная с каких-то гаджетов, заканчивая девочкой Дашей, представительницей в ВРУ. Я уверен, что мы должны это делать ради детей", - отметил Зеленский.

По его словам, страна должна быть свежей, новой, интересной, такой, ради чего хочется жить.

"Поэтому, пожалуйста, Даша, подтягивайте таких, как вы, в Верховную Раду. Никому не говорите, но уже пора менять и этих", - сказал Зеленский.

Ранее УНН сообщал, Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в детстве мечтал стать пограничником.