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Истец: ОАСК сможет рассмотреть дело о непризнании Вьятровича нардепом не раньше декабря

Истец: ОАСК сможет рассмотреть дело о непризнании Вьятровича нардепом не раньше декабря

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Дело о незаконности признания бывшего главы Института национальной памяти и Владимира Вьятровича народным депутатом Окружной административный суд Киева сможет рассмотреть не ранее декабря. Об этом журналисту УНН сообщил истец по этому делу, адвокат Андрей Хилько.

“Постановлением Верховного Суда от 15 ноября (дело о непризнании Вьятровича нардепом — ред.) направлено в ОАСК. Но по состоянию на сейчас, еще не передано, поскольку предоставленный срок на обжалование — 15 дней. То есть, где-то 1-2 декабря дело только передадут в ОАСК”, — сказал Андрей.

Напомним, дело о незаконности признания бывшего главы Института национальной памяти Владимира Вьятровича народным депутатом передали из Кассационного административного суда в Окружной административный суд Киева.

Как сообщалось, Центральная избирательная комиссии 14 ноября во время заседания признала избранным и зарегистрировала народного депутата Владимира Вьятровича.

Источник: УНН
Теги: Украина, ОАСК, Владимир Вятрович
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