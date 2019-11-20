В Минсоцполитики заявили о незаконных действиях регистратора относительно исполнительного Фонда соцстраха

КИЕВ. 20 ноября. УНН. В Минсоцполитики заявили о незаконных действиях регистратора относительно внесения в Единый Государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований данных о руководителе исполнительного Фонда социального страхования и обратились с жалобой в Минюст с позицией отменить регистрацию. Об этом заявил заместитель профильного министра Олег Коваль, сообщили УНН в пресс-службе Минсоцполитики.

"Министерство социальной политики Украины обеспокоено возможной попыткой рейдерского захвата Фонда социального страхования Украины", - сообщил Олег Коваль.

Замминистра отметил, что ситуация, которая сейчас происходит в Фонде социального страхования Украины, слишком похожа на рейдерский захват. "Соответствующие действия совершаются Евгением Баженковым, фигурантом уголовного дела за незаконные действия с имуществом Фонда при содействии Государственного регистратора, который незаконно в ЕГР указал Баженкова руководителем исполнительного Фонда социального страхования. Несмотря на то, что полномочия по восстановлению или освобождению директоров исполнительного Фонда принадлежат правлению Фонда социального страхования", - говорится в сообщении Минсоцполитики.

"Минсоцполитики считает такие действия регистратора недопустимыми и обратилось с жалобой в Минюст с позицией отменить регистрацию и направило письмо исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины, в котором отмечено, что все действия, принятые Баженковым до момента его законного восстановления в должности, будут считаться превышением полномочий и подлежат отмене в порядке, предусмотренном Законом Украины", - сообщил Коваль.

Замминистра резюмировал, что "сотрудничество министерства с любым лицом, которое является фигурантом уголовного дела о хищении государственного имущества, недопустимо".

В то же время в Минсоцполитики указали, что в 2018 году был уволен директор исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины Евгений Баженков за незаконную передачу в частную собственность 71 государственного объекта Фонда. "Такие действия Баженкова, а именно предоставленные указания руководителям управлений исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины в областях и городе Киеве по изменению формы собственности имущества Фонда является превышением служебных полномочий", - добавили в министерстве.

Как отмечается, соответствующими действиями были созданы предпосылки для незаконного отчуждения имущества Фонда. "Увольнение Евгения Баженкова инициировал экс-министр социальной политики Андрей Рева, и обратился в правоохранительные органы, что привело к открытию уголовного дела, фигурантом которого является Баженков. Впрочем, господин Евгений пошел искать правду в суд. В позапрошлую пятницу Печерский суд Киева частично удовлетворил его требования, а именно: возобновил Баженкова в должности и обязал в течение месяца выплатить средний заработок в сумме более 858 тысяч гривен", - отметили в ведомстве.