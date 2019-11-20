Правительство запустило онлайн-систему мониторинга выполнения соглашения об ассоциации с ЕС

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Правительство запустило онлайн-систему мониторинга реализации мероприятий выполнения соглашения об ассоциации с Евросоюзом "Пульс Соглашения". Соответствующее решение было принято сегодня на заседании Кабмина, передает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Сегодня мы открываем систему "Пульс Соглашения". То, что не могли сделать до этого с 2017 года. Что такое "Пульс Соглашения"? Три года назад на средства наших европейских партнеров была разработана информационная система мониторинга реализации Плана мероприятий выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС. Это об открытости и прозрачности, что еще раз подтверждает философию открытости нашей команды. Мы стремимся быть максимально открытыми перед гражданами, бизнесом и иностранными партнерами, поэтому готовы к конструктивной критике, будем слушать и работать", - заявил Премьер-министр Алексей Гончарук.

По его словам для общественности соответствующие данные будут доступны по ссылке http://pulse.eu-ua.org.

Он отметил, что уникальность системы "Пульс Соглашения" заключается в том, что она позволяет отслеживать прогресс выполнения Плана мероприятий в режиме реального времени и показывает, от кого в конкретный момент зависит выполнение каждого задания. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба отметил, что система является всеобъемлющей: в ней четко очерчены конкретные задачи в 24-х областях общественной жизни, которые охватывает Соглашение об ассоциации.

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Полный объем задач составляет более 2 тысяч, а для их реализации более 70 исполнителей обязаны воплотить около 7,5 тыс. мероприятий. Система группирует исполнителей по принадлежности к трем ветвям Кабинет министров, Верховная Рада и "Другие". "Пульс Соглашения" отражает текущий прогресс выполнения мероприятий в рамках каждого года и общий прогресс выполнения, начиная со временного применения отдельных положений Соглашения в 2014 году и до 2024 года.

Для графической визуализации используются четыре цвета: зеленый - выполнено; желтый - не выполнено (дедлайн приближается), красный - не выполнено (дедлайн просрочено), серый - не выполнено (дедлайн в далеком будущем, не оценено).

Показатели системы обновляются, поскольку система органов государственной власти в настоящее время реорганизуется. Технические характеристики, поисковая система и алгоритм анализа данных также совершенствуются. Поэтому этот инструмент не является статичным и будет периодически совершенствоваться.

Напомним, правительство решило сделать публичными результаты выполнения плана мероприятий по европейской интеграции.