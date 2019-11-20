Правительство определило правила предоставления ученым 7 млн евро помощи ЕС по программе "Горизонт 2020"

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Правительство приняло решение, благодаря которому украинские ученые смогут получить около 7 миллионов евро в рамках помощи, ЕС предоставил Украине в программе “Горизонт 2020”. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании Кабмина, передает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

Согласно принятому решению, уже в начале 2020 года состоится первый конкурс по отбору проектов. В нем смогут принять участие предприятия, учреждения и организации независимо от форм собственности.

Среди критериев, по которым будут отбирать работы — научная новизна, практическая полезность и значение результата, способность авторского коллектива к выполнению научной работы, наличие материально-технической базы с учетом оборудования, которое планируется приобрести и тому подобное.

Конкурс будет объявлять МОН. Сообщение о нем будет размещено на сайте Министерства образования и науки.

Напомним, в этом году в украинских вузах создадут еще 7 центров коллективного пользования научным оборудованием (ЦКПНО), чтобы расширить доступ украинских ученых в современной научной инфраструктуры. Соответствующий приказ подписала Министр образования и науки Анна Новосад 19 ноября.