Кабмин изменил план более 2 тысячи мероприятий по выполнению соглашения об ассоциации с ЕС

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Правительство внесло изменения в План более 2 тысячи мероприятий по выполнению соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании Кабмина, передает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

По данным пресс-службы, обновленный план учитывает углубления двусторонних отношений Украина - ЕС и ряд принятых двусторонними органами ассоциации решений за последние годы. План мероприятий направлен на выполнение целей Программы деятельности правительства, а именно достижение соответствия Украины критериям членства в Европейском Союзе.

Обновленный документ актуализирует, дополняет и согласовывает задание с правом ЕС, которое динамично развивается в сферах таможенной и финансовой политики, налогообложения, предпринимательства, финансовых услуг и конкуренции; юстиции, социальных и гуманитарных вопросов; транспорта; энергетики и энергоэффективности; цифровой сферы, науки, технологий и инноваций; природопользования и других.

Как отметили в пресс-службе, решение правительства позволяет "перепрошить" программное обеспечение для операционной системы европейской интеграции Украины.

Напомним, правительство решило сделать публичными результаты выполнения плана мероприятий по европейской интеграции.