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Правительство будет рассказывать о правилах ЕС в регионах Украины

Правительство будет рассказывать о правилах ЕС в регионах Украины

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Правительство планирует создать Офисы евроинтеграции для распространения информации о правилах и стандартах ЕС в каждой области Украины. Первая такая организация будет создана в Херсонской области. Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга по результатам заседания Кабмина, передает корреспондент УНН.

"Мы сегодня поддержали создание Офиса евроинтеграции в Херсонской области - это пилотный проект. Мы будем приближать евроинтеграцию в регионы", - отметил Гончарук.

По его словам, у большинства населения в регионах очень абстрактные представления о евроинтеграции, с помощью же новосозданного офиса правительство будет доносить до жителей региона информацию об условиях торговли с ЕС, о европейских правилах и стандартах.

При этом он добавил, что в планах правительства создать похожие небольшие пространства, которые будут приближать европейские стандарты к людям и распространять евроинтеграцию в регионы.

"Можно сказать, что сегодня мы начинаем распространять евроинтеграцию в регионы", - подчеркнул глава правительства.

Напомним, правительство решило сделать публичными результаты выполнения плана мероприятий по европейской интеграции.

Источник: УНН
Теги: Ассоциация с ЕС, правительство, Евросоюз, правила
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