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Порошенко проигнорировал прохождения полиграфа - ГБР

Порошенко проигнорировал прохождения полиграфа - ГБР

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Пятый президент Украины Петр Порошенко не появился на прохождение полиграфа в одном из уголовных производств в которых он фигурирует. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Он (Порошекно — ред.) не явился на проведение психофизиологического исследования с помощью полиграфа в уголовном производстве относительно возможного уклонения от уплаты налогов и дальнейшей легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, при продаже ЧАО “Завод “Кузница на Рыбацком”.

По информации ГБР на акции и имущественный комплекс ЗАО “Кузница на Рыбацком”, а также на счета В. Макеенко наложены аресты на сумму 31 млн. евро.

Напомним, Государственное бюро расследований осуществляет досудебное расследование в 13 уголовных производствах, участником которых является Петр Порошенко.

Источник: УНН
Теги: Украина, ГБР, Петр Порошенко

В тексте упоминаются

Порошенко Петр
Порошенко Петр
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