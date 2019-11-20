В Украине введут контроль за финансированием Дунайской транснациональной программы

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Правительство решило ввести Национальную систему управления и контроля за выполнением соглашения о финансировании Дунайской транснациональной программы. Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга по итогам заседания Кабмина, передает корреспондент УНН.

"Также была у нас ряд решений по решению отдельных проблем украинцев - их там около 6 млн, - проживающих в украинской части Дунайского региона. Мы там вводим Национальную систему управления и контроля за выполнением соглашения о финансировании Дунайской транснациональной программы", - отметил Гончарук.

По его словам, программа предусматривает решение вопросов экологии, защиты окружающей среды, создания рабочих мест.

При этом он добавил, что этот регион является стратегически важным для государства.

Напомним, 15 мая Кабинет министров Украины утвердил План мероприятий по выполнению Соглашения о финансировании Дунайской транснациональной программы.

19 сентября 2018 года Украина ратифицировала Соглашение о финансировании Дунайской транснациональной программы. Принятие этого решения позволило получить финансирование в размере 5 млн евро на осуществление совместных с ЕС проектов в рамках Стратегии ЕС для Дунайского региона.

Соглашение о финансировании Дунайской транснациональной программы было подписано Украиной в декабре 2017 года.