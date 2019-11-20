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Кабмин уволил заместителя Скалецкой

Кабмин уволил заместителя Скалецкой

Михаил Загрийчук

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Кабинет министров Украины принял решение об увольнении с должности заместителя министра здравоохранения Михаила Загрийчука. Об этом сообщил на брифинге по итогам заседания правительства Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент УНН.

"По Михаилу Загрийчуку - действительно он подал заявление об увольнении и министр инициировал рассмотрение этого вопроса на правительстве. Мы действительно приняли решение удовлетворить заявление Михаила и он прекращает работать в команде Зоряны", - сказал Гончарук.

Как сообщалось ранее, в Минздраве планируют запустить пилот по страховой медицине.

Напомним, Кабинет министров Украины на внеочередном заседании одобрил ряд кадровых решений.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, отставка, Минздрав, Алексей Гончарук, Зоряна Скалецкая

В тексте упоминаются

Гончарук Алексей
Гончарук Алексей
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