В правительстве рассчитывают выполнить план по продажам 500 госпредприятий до конца года

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Правительство ожидает продать до конца года все 500 определенных Президентом Владимиром Зеленским к приватизации государственных предприятий. Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга по результатам заседания Кабмина, передает корреспондент УНН.

"Министерство экономики сегодня инициировало передачу еще одного пакета предприятий на приватизацию - фактически 339 из 500 определенных Президентом как цель до конца года уже переданы. Это означает, что государственных предприятий в управлении министров, политиков становится меньше и все больше эти предприятия переходят в управление менеджеров... Сейчас это 339, до конца года добьем до 500", - отметил Гончарук.

По его словам, менеджеры, в свою очередь, должны подготовить государственные предприятия к прозрачной продаже частному владельцу.

При этом он добавил, что этот этап приватизации будет стимулировать развитие экономики в следующем году.

Напомним, в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства запустили передачу в управление Фонду госимущества Украины 339 госпредприятий на приватизацию.