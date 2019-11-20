Правительство передало в Раду законопроект о мультимодальных перевозках

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Кабинет министров передал на рассмотрение Верховной Рады законопроект о мультимодальных перевозках, что будет способствовать развитию торговли Украины с Евросоюзом. О этом заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга по итогам заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"Сегодня мы приняли 16 решений, направленных на европейскую интеграцию. Мы (в частности - ред.) передаем на рассмотрение Верховной Рады проект закона о присоединении к соглашению о мультимодальных перевозках, а также проект закона Украины в этой сфере", - отметил Кулеба.

По его словам, мультимодальные перевозки будут выгодны украинскому бизнесу, способствовать развитию транзитного потенциала Украины и способствовать развитию торговли с ЕС.

Добавим, мультимодальные перевозки грузов - перевозки грузов двумя или более видами транспорта.

Напомним, правительство решило сделать публичными результаты выполнения плана мероприятий по европейской интеграции.