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Переговоры с МВФ достаточно близки к договоренности - Гончарук

Переговоры с МВФ достаточно близки к договоренности - Гончарук

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Украина достигла большого прогресса за последние несколько месяцев работы с Международным валютным фондом, и есть ожидания, что эта работа даст результат в ближайшее время. Об этом сообщил на брифинге по итогам заседания правительства Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент УНН.

"Здесь есть две составляющие: первая - ожидания, второе - реальность. Я считаю, что мы достаточно близко подошли к достижению договоренности с коллегами на рабочем уровне, конечно. Но, что здесь важно понимать? В практике достижение договоренностей с МВФ - это беспрецедентная история, так история достигается в течение двух месяцев. Это нормально, когда переговоры продолжаются полгода-год. Поэтому, сказать, что договоренность не достигнута - это катастрофа, какая-то, - конечно нет. Эта работа, она идет постоянно", - отметил он.

Кроме того, по словам Премьера, этот вопрос взаимных визитов, а также работы "по эмейлу, телефонами и так далее, и тому подобное".

"Все эти рабочие визиты согласуются в рабочем порядке. Поэтому можно сказать, что существует рабочая группа с двух сторон, постоянно между собой коммуницирующих, периодически встречающихся лично для того, чтобы немного больше интенсивно поработать. Я оптимистично настроен относительно сроков, думаю, что прогресс будет в этом году... Я считаю, что работа с МВФ сейчас имеет огромный прогресс за последние два месяца. Мы гораздо лучше понимаем друг друга, уже сделали много шагов навстречу друг другу, и я вижу огромный прогресс. И я ожидаю, что эта работа даст результат в ближайшее время", - пояснил Гончарук.

Напомним, миссия МВФ начала работу в Украине 14 ноября.

Глава НБУ Яков Смолий намекнул в разговоре с с временно поверенным в делах США посольства США в Киеве Уильямом Тейлором, что "есть попытки заинтересованных лиц, вероятно, из числа бывших владельцев банков, исключить сотрудничество с МВФ".

Также сообщалось, что Украина должна закончить сотрудничество с МВФ в 2023 году, а программа, по которой сейчас ведутся переговоры, должна стать последней. 

Источник: УНН
Теги: МВФ, Кабмин, Алексей Гончарук

В тексте упоминаются

Гончарук Алексей
Гончарук Алексей
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