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Гончарук не владеет информацией о возможной отставке Зеркаль

Гончарук не владеет информацией о возможной отставке Зеркаль

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что не владеет информацией о возможной отставке заместителя министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елены Зеркаль и отметил, что МИД и Офис Президента хорошо взаимодействуют между собой. Об этом он заявил во время брифинга по итогам заседания правительства, передает УНН.

На просьбу прокомментировать возможную отставку Елены Зеркаль и разъяснить, как сотрудничает МИД с Офисом Президента, Гончарук заявил:

"Я не хочу комментировать слухи, я не знаю, что сказать. У меня нет информации достаточной для того, чтобы на это как-то отреагировать. По моей информации, между МИД и ОП замечательное взаимодействие рабочее".

Напомним, информация о несогласованности деятельности МИДа и Офиса Президента распространилась с приходом на президентский пост Владимира Зеленского, после чего министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что уходит в политический отпуск.

Президент Украины сразу же направил тогдашнему Премьер-министру Владимиру Гройсману письмо о рассмотрении вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности министра иностранных дел Павла Климкина.

Впоследствии, Постоянный представитель при Совете Европы Дмитрий Кулеба назвал конфликт между Министерством иностранных дел и Офисом президента проблемой коммуникации между двумя людьми.

Источник: УНН
Теги: МЗС, отставка, Офис президента Украины, Алексей Гончарук

В тексте упоминаются

Гончарук Алексей
Гончарук Алексей
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