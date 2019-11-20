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Следователям в "делах Майдана" хотят разрешить перейти в ГБР без конкурса

Следователям в "делах Майдана" хотят разрешить перейти в ГБР без конкурса

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка хочет, что бы следователем Генпрокуратуры позволили перейти к ГБР без конкурса для расследований “дел Майдана”. Об этом он заявил на брифинге о прекращении функции досудебного расследования органами прокуратуры, передает корреспондент УНН.

“Для нас принципиально важно также, чтобы поскорее парламент принял изменения в закон о ГБР и в частности ту правку, которая касается возможности перехода следователей, которые сегодня расследуют производства связанные с „делами Майдана“, в ГБР. Большинство следователей, если захотят, то смогут перейти без конкурса, без процедур в ГБР”, — сказал Рябошапка.

Напомним, Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка рассказал, что будет происходить с уголовными производствами связанными с событиями на Майдане.

Источник: УНН
Теги: Украина, ГБР
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