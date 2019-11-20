Труба рассказал о дальнейшем расследовании "дел Майдана" в ГБР

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Директор Государственного бюро расследования Роман Труба рассказал о дальнейшем расследовании "дел Майдана", которые в ГБР передали из Генеральной прокуратуры Украины. Об этом он заявил на брифинге по прекращению функции досудебного расследования органами прокуратуры, передает корреспондент УНН.

"Я остановлюсь на дальнейшем расследовании. На сегодня в ГБР создано отдельное подразделение, которое будет расследовать преступления, совершенные во время массовых протестов на Майдане Независимости в 2013-2014 годах. Это подразделение входит в управление по расследованию военных преступлений, следователи которого обладают доступом к государственной тайне соответствующего уровня", - отметил Труба.

Кроме того, Труба заметил, что количество следователей, которые будут заниматься "делами Майдана" в ГБР, может меняться по мере поступлений уголовных производств.

"На первом этапе, я хочу подчеркнуть, что это будет самый первый этап, это следственное подразделение будет состоять из 25 человек. В дальнейшем, по мере поступлений уголовных производств, это подразделение может меняться. Конечно, следователи ГБР должны обрабатывать те материалы, которые они будут получать. Но я уверяю, что это не повлияет на процесс расследования, ведь в этих уголовных производствах процессуальное руководство осуществляют те прокуроры, которые в течение 5 лет осуществляли процессуальное руководство в этих уголовных производствах. Следователи ГБР будут работать в тесном сотрудничестве с процессуальными руководителями", - сказал Труба.

Напомним, с 20 ноября следствие по "делам Майдана" остановлено минимум до 3 декабря, из-за того, что в Верховной Раде не успели проголосовать за изменения в закон о ГБР.