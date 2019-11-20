Правительство приняло ряд кадровых решений

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Правительство утвердило новых глав Госгеокадастра, Госслужбы по безопасности на транспорте, Госархслужбы, а также Госагентства инфраструктурных проектов. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании Кабмина, передает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

Как сообщили в пресс-службе, правительство утвердило победителей конкурсных отборов по должностям:

Главы Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра, им стал Башлык Денис Александрович;

Главы Государственной службы по безопасности на транспорте, им стал Погорелый Александр Викторович;

Главы Государственной архивной службы, им стал Хромов Анатолий Владимирович;

Главы Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины, им стал Хомяков Кирилл Алексеевич.

Кроме этого, правительство определило представителями в состав Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы: от учебных заведений - Студенецкую Алену Алексеевну (Национальная академия государственного управления при Президенте Украины); от общественных объединений - Сороку Сергея Викторовича (общественная организация "Всеукраинская гражданская платформа "Новая страна").

Также Кабмин принял решение об объявлении конкурсов на занятие должностей главы Государственной регуляторной службы Украины, продлил срок подачи документов и проведения оценки кандидатов на должности государственных секретарей Минэкоэнерго и Минрегиона, а также глав ГКА, Госэкоинспекции, Госводагентства, Госпродпотребслужбы до 25 ноября 2019 года.

Напомним, Кабинет министров Украины принял решение об увольнении с должности заместителя министра здравоохранения Михаила Загрийчука.