Зеленский заявил, что местные выборы на Донбассе станут одной из тем нормандского саммита

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своих ожиданиях от проведения встречи в нормандской формате. Одна из тем - местные выборы на деоккупированном Донбассе. Об этом он сказал во время посещения Станицы Луганской, передает корреспондент УНН.

"Эта встреча важна для меня. Важно, чтобы мы достигли конкретных сроков возврата всех украинских пленных, которые подтверждены той стороной. И обязательно, чтобы мы нашли выходы возвращения тех людей, которые не подтверждены той стороной, но подтверждены нашими списками", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что есть фамилии каждого пленного, которых нет в списке, и он очень много общается с их родителями. Поэтому нужно понимание полного списка пленных со сроками их возврата. Это является первым важным вопросом для Владимира Зеленского.

"Второй вопрос - фейковое прекращене огня. Фейковое хлебное перемирие. Два-три дня было перемирие, а затем начали постреливать, а потом что-то серьезное уже и теряем людей. То есть, серьезное перемирие и серьезное прекращения огня", - отметил Зеленский.

Президент добавил, что серьезное прекращение огня - это когда нет никаких выстрелов, и также нужно установить понятные сроки.

"Третий вопрос - это контроль над границей. Передача контроля Украины над границей Украина-Россия. Четвертый вопрос - это возможность проведения местных выборов уже на территории Украины, а не на временно оккупированной территории Украины", - добавил Зеленский.

Напомним, на проведение встречи в "нормандском формате" согласились все четыре лидера - Украины, России, Германии и Франции. Она должна состояться 9 декабря.