ФСБ задержала военнослужащего РФ, которого подозревает в "шпионаже в пользу Украины"

КИЕВ. 20 ноября. УНН. ФСБ России задержала в Ростовской области российского военнослужащего, подозреваемого “в шпионаже в пользу Украины”. Об этом российскому агентству ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, пишет УНН.

“Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Аксай Ростовской области по подозрению в государственной измене задержан гражданин России, военнослужащий Южного военного округа”, — сообщили в ФСБ.

“По имеющимся данным, указанный военнослужащий, выполняя задание Главного управления разведки Минобороны Украины, целенаправленно собирал секретные сведения военного характера в отношении Вооруженных сил России, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства”, — сообщили в ЦОС.

Следователями ФСБ России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК России (“Государственная измена”). Следственные действия продолжаются.

Telegram-канал “Открытые медиа” нашел задержанного сегодня офицера, которого ФСБ обвинила в работе на разведку Украины. Это живущий в Ростовcкой области 28-летний старший лейтенант Руслан Артыков. Само ФСБ не называет имя задержанного офицера. По данным “Открытых меди” Артыков — связист. Он служит в 175-й Лунинецко-Пинской бригаде управления Южного Военного округа, расположенной в Аксае. Это единственная военная часть, расположенная в этом городе.

Судя по профилю Артыкова во “Вконтакте”, он закончил Таганрогский технологический институт (сейчас — Инженерно-технологическая академия Южного федерального университета). В свой профиль в последний раз он заходил сегодня в час дня (12 часов по киевскому времени).

Как писал УНН ранее, директор Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка выступил в понедельник, 21 октября, в Палате депутатов (нижней палате парламента) республики с утверждением, что его ведомство, выполняющее функции национальной контрразведки, раскрыло сеть агентов, действовавшей на чешской территории и работали на российские спецслужбы.