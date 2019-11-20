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Подросткам из ОРДЛО упростят пересечение линии разграничения

Подросткам из ОРДЛО упростят пересечение линии разграничения

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Кабинет министров Украины принял решение, которое позволит упростить пересечение линии разграничения для подростков, вынужденных проживать на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, а также исключил понятие "ручная кладь". Соответствующее решение было принято сегодня на заседании Кабмина, передает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

Как разъяснили в пресс-службе, решение правительства предусматривает упрощение процедуры пересечения линии разграничения лицами, не достигшими 16-летнего возраста, на основании свидетельства о рождении; упрощение процедуры перемещения товаров через линию разграничения физическими лицами; внесение изменений в справки о представлении документов для последующего оформления и получения паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, временного удостоверения гражданина Украины, что удостоверяет указанные факты и является обстоятельством, которое учитывается при перемещении лиц через линию разграничения.

Кроме того, исключено такое определение как "ручная кладь", что, как предполагают чиновники, нивелирует коррупционные риски, уменьшит очереди и вообще упростит жизнь рядовых украинцев, что вынуждены жить на временно оккупированной территории.

Решение Правительства позволяет уменьшить очереди на пунктах пропуска, сократить расходы и упростить жизнь граждан, проживающих на временно оккупированной территории Украины.

Как уточнили в Кабмине, новые правила начнут действовать в конце ноября 2019 года.

Напомним, в ближайшее время ожидается упрощение пересечения линии разграничения, а именно изменение списка того, что можно с собой провозить.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, правительство, ОРДЛО
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