Подросткам из ОРДЛО упростят пересечение линии разграничения

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Кабинет министров Украины принял решение, которое позволит упростить пересечение линии разграничения для подростков, вынужденных проживать на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, а также исключил понятие "ручная кладь". Соответствующее решение было принято сегодня на заседании Кабмина, передает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.





Как разъяснили в пресс-службе, решение правительства предусматривает упрощение процедуры пересечения линии разграничения лицами, не достигшими 16-летнего возраста, на основании свидетельства о рождении; упрощение процедуры перемещения товаров через линию разграничения физическими лицами; внесение изменений в справки о представлении документов для последующего оформления и получения паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, временного удостоверения гражданина Украины, что удостоверяет указанные факты и является обстоятельством, которое учитывается при перемещении лиц через линию разграничения.

Кроме того, исключено такое определение как "ручная кладь", что, как предполагают чиновники, нивелирует коррупционные риски, уменьшит очереди и вообще упростит жизнь рядовых украинцев, что вынуждены жить на временно оккупированной территории.

Решение Правительства позволяет уменьшить очереди на пунктах пропуска, сократить расходы и упростить жизнь граждан, проживающих на временно оккупированной территории Украины.

Как уточнили в Кабмине, новые правила начнут действовать в конце ноября 2019 года.

Напомним, в ближайшее время ожидается упрощение пересечения линии разграничения, а именно изменение списка того, что можно с собой провозить.



