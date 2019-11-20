Директор ГБР рассказал о расследовании по поводу "прослушки" в собственном кабинете

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Директор Государственного бюро расследований Роман Труба надеется в ближайшее время обнародовать результаты расследования относительно обнаружения в своем кабинете аппаратуры для прослушивания. Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве в среду, передает корреспондент УНН.

"Уголовное производство было начато 21 сентября этого года, которое было начато в связи с обнаружением у руководителя правоохранительного органа... В этом уголовном производстве работа проводится совместно с процессуальными руководителями и есть прогресс. Мы знаем много ответов на те вопросы, которые интересуют не только меня, поскольку прослушка была поставлена в моем кабинете, а которые интересуют и общество. Я надеюсь, что в ближайшее время вы услышите о результатах этого расследования, а они будут", - сказал Труба.

Напомним, 21 сентября глава Государственного бюро расследований сообщил в своем Telegram-канале, что обнаружил в своем кабинете аппаратуру для прослушивания, которая была профессионально вмонтирована в вентиляционную систему.