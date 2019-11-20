Рябошапка рассказал о расширении подозрения Злочевскому

КИЕВ. 20 ноября. УНН. В деле компании Burisma экс-министр природных ресурсов Украины Николаю Злочевскому было расширен подозрение и добавлено квалификацию о хищении государственных средств в особо крупном размере. Об этом заявил Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка на брифинге по прекращению функции досудебного расследования органами прокуратуры, передает корреспондент УНН.

"Было производство приостановлено, возобновлено, подозрение было до того, подозрение было изменено. По реестру там другие даты, собственно оно происходило следующим образом: восстанавливается производство, изменяется или расширяется подозрение и производство снова останавливается в связи с розыском. Уже производство приостановлено, уже никуда оно не двигается. Подозрение расширено, добавлена квалификация - хищение государственных средств в особо крупном размере", - сказал Рябошапка.

Напомним, 19 ноября народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский сообщил, что буквально неделю назад было подписано подозрение Николаю Злочевскому по делу компании Burisma, и в этом деле, в этом подозрении страниц на 100 машинописного текста указано, что господин Байден-младший получал от компании Burisma деньги отмытые, преступные доходы".

Ранее УНН сообщал, что экс-министр природных ресурсов Украины Николай Злочевский фигурирует в 13 уголовных производствах, в некоторых из них упоминается сын бывшего вице-президента США Хантер Байден.