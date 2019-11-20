Стефанчук обсудил с главным аудитором Чехии вопросы контроля бюджетных средств

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Первый заместитель Председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук встретился с Президентом Высшего аудиторского офиса Чехии, вице-президентом EUROSAI Милославом Калой и обсудил с ним вопросы обмена опытом в сфере аудита бюджетных средств. Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады, передает УНН.

Стефанчук отметил, что по структуре экономики и подходам к государственному управлению Украина и Чехия имеют много общего, что "дает возможность учиться друг у друга". По его словам, система осуществления контрольных полномочий Верховной Рады Украины является эффективной в сфере качественного управления бюджетными средствами как на уровне парламентского контроля, так и на уровне аудиторских органов, в частности, Счетной палаты Украины.

"Особенно ценной такая работа является в период бюджетного процесса, поскольку Счетная палата осуществляет экспертную оценку проекта Государственного бюджета", - подчеркнул Стефанчук.

Как отметил чиновник, важно плодотворное международное сотрудничество национальных аудиторских органов с международными партнерами.

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"Учитывая то, что болезни у наших стран близкие, рецепты их преодоления также должны быть близкими, поэтому очень важно, чтобы органы, на которые возлагается эта обязанность, совместно работали в этом направлении", - сказал Стефанчук.

Первый заместитель Председателя Верховной Рады напомнил, что в 2020 году в Праге состоится ХІ Конгресс EUROSAY, на котором будет обсуждаться важные вопросы деятельности высших органов аудита. Стефанчук заверил, что все полезные наработки, признанные на общем европейском уровне как маркер качества, будут реализованы в украинском законодательстве.

Председатель Счетной палаты Валерий Пацкан подчеркнул, что Украина намерена провести аналогичный конгресс ARABOSAY с привлечением представителей 50 стран мира.

Милослав Кала выразил благодарность украинской стороне за возможность встречи и показал "твердую чешскую позицию относительно ситуации, в которой оказалась Украина". По его словам, в рамках Конгресса планируется широкий обмен опытом между аудиторскими органами с 30 европейскими государствами, выработка методов борьбы с негативными явлениями в бюджетной сфере, а также предоставление доступа 40 странам в общую базу данных аудита.

Напомним, Украина и Чехия проведут параллельный аудит по украинских гастарбайтеров.