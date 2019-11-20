Рябошапка рассказал, что дела Злочевского передадут в НАБУ, ГБР, СБУ

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Дела, в которых фигурирует эксминистр природных ресурсов Украины Николай Злочевский, частично передадут в НАБУ, ГБР и СБУ. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка на брифинге по прекращению функции досудебного расследования органами прокуратуры, передает корреспондент УНН.

“Что будет дальше с этими кейсами (производство касательно Злочевского и компании Burisma — ред.)? Поскольку мы уже не можем расследовать они будут переданы по подследственности. Некоторые из них будут переданы в НАБУ, некоторые возможно в ГБР, могут быть даже те, которые связаны с СБУ, там где это связано с финансированием терроризма или с террористическими актами”, — сказал Рябошапка.

Напомним, ранее в Генпрокуратуре сообщили о судьбе трех уголовных производств, которые расследовались касательно Злочевского. Первое производство за уклонение от уплаты налогов было закрыто после того, как компания Burisma Злочевского оплатила 180 млн грн штрафа. Еще в одном производстве, которое касалось отмывания средств, расследование было закрыто после решения Лондонского суда, в котором было признано, что деньги Злочевский получил на свой счет от продажи одной из нефтебаз. ГПУ не смогла привести в Лондонском суде контраргументы, производство в итоге было закрыто.