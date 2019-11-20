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В Нафтогазе рассказали о трехсторонних консультациях по газу

В Нафтогазе рассказали о трехсторонних консультациях по газу

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Сегодня состоялись технические консультации по газу на уровне экспертов ЕС, России и Украины. Об этом УНН рассказал исполнительный директор “Нафтогаза” Юрий Витренко.

“Консультации проводились не в Брюсселе, а путем видеоконференции. На них решение о дате встречи не принималось и не должно было приниматься. Только обсуждались технические аспекты”, — сообщил Витренко.

По его словам, даты следующих трехсторонних переговоров в Брюсселе еще нет.

Напомним, накануне официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен сообщила о том, что консультации запланированы на сегодня. По ее словам, Еврокомиссия на них должна поддерживать долгосрочное решение для транзита газа через Украину.

Источник: УНН
Теги: газ, Россия, Украина, Нафтогаз
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