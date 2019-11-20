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В Армении заявили, что могут стать "мостом между Россией и Украиной"

В Армении заявили, что могут стать "мостом между Россией и Украиной"

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Армения могла бы стать “мостом для налаживания диалога” между Россией и Украиной. Об этом в среду на встрече с российскими журналистами заявил вице-спикер парламента Армении Ален Симонян, пишет УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

“Армения даже может быть каким-то мостом, — сказал он. — Мы должны делать все возможное, чтобы эту проблему скорее решить. Я считаю русских и украинцев родными братьями”.

Симонян подчеркнул, что решение должно быть взаимоприемлемо для обеих сторон. “Надо думать, что можно сделать, чтобы наладить ситуацию, чтобы ни одна сторона не осталась в обиде. То же самое нужно сделать с Арменией и Азербайджаном, Нагорным Карабахом и Азербайджаном”.

Как писал УНН ранее, в начале октября президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на Донбассе с 2014 года продолжается конфликт между Россией и Украиной. Об этом он сказал на форуме в Минске.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Армения
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