Топ-дипломат США подтвердил принцип "услуга за услугу" в отношениях с Украиной

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Советник президента Дональда Трампа по Украине, посол США в ЕС Гордон Сондланд заявил, что Трамп обусловил встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме его готовностью начать расследование в отношении противников Трампа, включая бывшего вице-президента Джо Байдена, поручив Руди Джулиани добиваться предоставления "услуги за услугу", передаёт УНН со ссылкой на CNBC.

“Как я уже свидетельствовал ранее, просьбы Джулиани были „quid pro quo“ (услуга за услугу — ред.), за то чтоб организовать визит президента Зеленского в Белый дом. Джулиани потребовал, чтобы Украина выступила с публичным заявлением, в котором объявила бы о расследовании деятельности относительно серверов на выборах 2016 года и Burisma. Джулиани выражал пожелания президента Соединенных Штатов и знал, что эти расследования имеют важное значение для президента”, — говорится во вступительном заявлении Сондланда перед комитетом, опубликованном телеканалом.

По словам Сондленда, “Джулиани потребовал, чтобы Украина сделала публичное заявление с объявлением результатов расследования” относительно президентских виборов в США 2016 года и украинской газовой компании Burisma Holdings, членом правления которой был сын экс-президента Джо Байдена Хантер.

“Джулиани выражал пожелания президента Соединенных Штатов, и мы знали, что эти расследования важны для президента”, — сказал Сондланд в своем вступительном слове.

Как сообщал УНН, ранее СМИ со ссылкой на данные электронной переписки сообщили, что постоянный представитель США при ЕС Гордон Сондланд сообщал нескольким представителям администрации президента США Дональда Трампа информацию о готовности президента Украины Владимира Зеленского начать расследование деятельности бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера.