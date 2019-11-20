Арахамия заявил, что Иванисову надо приостановить членство в "Слуге народа"

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Народному депутату Роману Иванисову нужно приостановить членство в партии "Слуга народа" и фракции на время проведения всесторонней проверки и выяснения всех обстоятельств данного инцидента. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает УНН.

"Комментирую ситуацию с Иванисовым. Как лидер фракции я считаю, что ему нужно приостановить членство в партии Слуга Народу и фракции на время проведения всесторонней проверки и выяснения всех обстоятельств данного инцидента", - написал Арахамия.

По его словам, в случае опровержения этой информации соответствующее пребывание Иванисова во фракции будет возобновлено.

Арахамия также добавил, что 21 ноября в 12:00 соберет брифинг по этому вопросу.

"Сам Иванисов утверждает, что информация о его судимости не соответствует действительности. Мы сейчас имеем на руках справку о несудимости и подтвержденную информацию относительно приговора и отбытого наказания. Ждем подтверждения или опровержения этой информации от соответствующих органов", - добавил он.

Как сообщал УНН, со ссылкой на правоохранительные органы, нардеп Иванисов в 1996 году было осужден за изнасилование несовершеннолетней и отбыл наказание в виде 2 лет 6 месяцев в колонии общего режима.

Сам народный депутат Иванисов эти факты отрицает и даже разместил на своей странице в Facebook фото-копию справки об отсутствии судимости.

Комментируя УНН информацию о наличии в биографии Иванисова такого факта, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что если выяснится, что нардеп от "Слуги народа" Роман Иванисов действительно был осужден за изнасилование несовершеннолетней, то этот вопрос будет вынесен на рассмотрение фракции.

Позже Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка сообщил, что проверка подтвердила тот факт, что народный депутат из фракции "Слуга народа" Роман Иванисов отбыл тюремный срок за изнасилование несовершеннолетней.