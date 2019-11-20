Генсек НАТО о возвращении Украине захваченных кораблей: РФ сделала правильный шаг

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Мы приветствуем, что Россия наконец вернула украинские корабли, захватила в ноябре 2018 года. Это шаг в верном направлении перед "нормандским саммитом". Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал на пресс-конференции в Брюсселе, передает УНН.

"... мы приветствуем, что Россия наконец вернула украинские корабли, которые захватила в ноябре прошлого года. Это то, чего требовал Международный трибунал по морскому праву. Это шаг в правильном направлении перед "нормандским саммитом", - добавил Столтенберг.

Как сообщал УНН, 20 ноября в Очаков зашли украинские катера "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу", которые вернулись из плена в аннексированном Россией Крыма.

Напомним, на проведение встречи в "нормандском формате" согласились все четыре лидера - Украины, России, Германии и Франции. Она должна состояться 9 декабря.