Иванисов заявил, что приостанавливает членство во фракции "Слуги народа"

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Народный депутат Роман Иванисов заявил, что приостанавливает членство во фракции партии "Слуга народа" на время проверки информации о его судимости. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"... чтобы не ставить под удар репутацию всего коллектива, я принял решение приостановить свое членство во фракции на время проверки обнародованной в СМИ информации", - написал Иванисов.

Он добавил, что обратился с этим предложением к председателю фракции Давида Арахамия, и он его поддержал.

Кроме того Иванисов отметил, что уже скоро будет готов обнародовать достоверные доказательства.

Ранее председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что народному депутату Роману Иванисову нужно приостановить членство в партии "Слуга народа" и фракции на время проведения всесторонней проверки и выяснения всех обстоятельств данного инцидента.

Как сообщал УНН, со ссылкой на правоохранительные органы, нардеп Иванисов в 1996 году был осужден за изнасилование несовершеннолетней и отбыл наказание в виде 2 лет 6 месяцев в колонии общего режима.

Сам народный депутат Иванисов эти факты отрицает и даже разместил на своей странице в Facebook фото-копию справки об отсутствии судимости.

Комментируя УНН информацию о наличии в биографии Иванисова такого факта, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что если выяснится, что нардеп от "Слуги народа" Роман Иванисов действительно был осужден за изнасилование несовершеннолетней, то этот вопрос будет вынесен на рассмотрение фракции.

Позже Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка сообщил, что проверка подтвердила тот факт, что народный депутат из фракции "Слуга народа" Роман Иванисов отбыл тюремный срок за изнасилование несовершеннолетней.