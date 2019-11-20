В партии "Слуга народа" официально не работает и не получает зарплату ни один человек - КИУ

КИЕВ. 20 ноября. УНН. В партии "Слуга народа" официально не работает и не получает заработную плату ни один человек. Об этом сообщил Комитет избирателей Украины, передает УНН.

КИУ проанализировал финансовые отчеты политических партий за третий квартал текущего года, включая период с июля по сентябрь.

"Согласно отчету" Слуги народа "об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера в политической партии официально не работает ни один человек. Так, в графе" работники склада аппарата партии "указано цифру 0. Для сравнения: в ВО" Батькивщина "официально работает 73 человека, в" Европейской солидарности "- 46 человек, в" Голоса "- 3, Радикальной партии Олега Ляшко - 20" взаимопомощи "- 264," Украинская стратегии Гройсмана "- 3", - говорится в сообщении.

"Слуга народа" официально не тратила деньги на заработную плату. Из 240 млн грн, которые политическая партия потратила в июле - сентябре, на зарплату не потратили ни копейки.

Как отметили в КИУ, в "Слуге народа" не зарегистрировали ни одного местного отделения со статусом юридического лица.

"Сложно представить парламентскую политическую партию, в которой бы работали лица исключительно на волонтерских началах. В частности, партию, в которой нет оплачиваемого на постоянной основе бухгалтера, охраны, секретаря, работников пресс-службы и орготдела. Многолетняя практика показывает, что такие партии могут осуществлять теневую оплату труда - "в конвертах", - заявил председатель КИУ Алексей Кошель.

Он подчеркнул, что такие обстоятельства в политической партии свидетельствуют о централизованном характере управления и может быть попыткой тенизации партийной жизни.

Напомним, в ноябре все заседания парламента посетили лишь 299 депутатов.