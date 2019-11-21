Зеленский договорился о возвращении Россией катеров по телефону

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что договорился о возвращении катеров "по телефону". Об этом он заявил после инспектирования возвращенных судов в Очакове вечером 20 ноября, передает УНН.

"Я ничего не подписывал и ничего не обещал (России по возврату катеров - ред.), - сказал Зеленский.

Президент сказал, что договорился о возвращении военных катеров "Никополь", "Бердянск", "Яны Капу" по телефону. "Мы знаем, что мы правы в этой ситуации", - добавил он.

Напомним, Президент Владимир Зеленский поздно вечером 20 ноября прилетел в Очаков Николаевской области, чтобы осмотреть бронированные артиллерийские катера "Никополь" и "Бердянск" и буксир "Яны Капу", которые вернула РФ.

Украинские катера "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" вернулись из плена в аннексирована Россией Крыма. На рубке "Бердянска" было видно, как "залатали" пробоину от попадания российского снаряда.