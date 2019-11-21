Зеленский прокомментировал информацию о судимости "слуги народа" Иванисова за изнасилование

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Руководство государства готово к очистке власти от людей, совершивших уголовные преступления. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с журналистами во время визита на базу ВМС Украины в Очакове в рамках рабочей поездки в Николаевскую область, сообщает УНН со ссылкой на Офис Президента Украины.

"Мы всегда говорили, что готовы к очищению, и это - правильно. Ни в правительстве, ни на местах, ни в областях, ни даже в партии" Слуга народа "не останется никого из тех, кто причастен хоть к чему-то криминальному", - сказал Глава государства.

По словам Владимира Зеленского, он лично проверит, действительно ли причастен один из народных депутатов фракции "Слуга народа" к совершению тяжкого преступления, о чем сообщили СМИ.

"Если завтра будет хоть один факт, хоть что-то, я заставлю этого человека сложить мандат. Вы знаете, что уже двух людей мы отправили. Это, наверное, будет третий человек, если он причастен", - заявил Президент.

Напомним, народный депутат Роман Иванисов заявил, что приостанавливает членство во фракции партии "Слуга народа" на время проверки информации о его судимости.

Как сообщал УНН, со ссылкой на правоохранительные органы, нардеп Иванисов 1996 был осужден за изнасилование несовершеннолетней и отбыл наказание в виде 2 лет 6 месяцев в колонии общего режима.

Сам народный депутат Иванисов эти факты отрицает и даже разместил на своей странице в Facebook фото-копию справки об отсутствии судимости.

Комментируя УНН информацию о наличии в биографии Иванисов такого факта, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что если выяснится, что нардеп от "Слуги народа" Роман Иванисов действительно был осужден за изнасилование несовершеннолетней, то этот вопрос будет вынесен на рассмотрение фракции.

Позже Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка сообщил, что проверка подтвердила тот факт, что народный депутат из фракции "Слуга народа" Роман Иванисов отбыл тюремный срок за изнасилование несовершеннолетней.