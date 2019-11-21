Президент прокомментировал возможность возобновления сотрудничества с Россией в сфере ВПК

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Когда в Украине закончится война, руководство Украины будет делать все, что выгодно для экономики государства. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский журналистам во время визита на базу ВМС Украины в Очакове, комментируя возможность сотрудничества Украины и России в военно-промышленном комплексе, передает корреспондент УНН.

"Я думаю, правильный ответ, в принципе человеческий ответ таков, что когда мы закончим войну, вернем все территории, мы будем делать все, что выгодно для Украины, для экономики Украины, для рабочих мест, для того, чтобы поднимать наши предприятия", - сказал Президент, отвечая на вопрос журналиста о том, будет ли возобновлено сотрудничество с Россией в сфере ВПК при нормализации ситуации на Донбассе.

Зеленский то же время добавил, что ему нравится настроение общества, которое думает об окончании войны.

Как сообщал УНН, Президент Владимир Зеленский поздно вечером 20 ноября прилетел в Очаков Николаевской области, чтобы осмотреть бронированные артиллерийские катера "Никополь" и "Бердянск" и буксир "Яны Капу", которые вернула РФ.