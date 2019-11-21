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Зеленский объяснил, что на самом деле сказал Назарбаеву о встрече с Путиным

Зеленский объяснил, что на самом деле сказал Назарбаеву о встрече с Путиным

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым сказал последнему, что готов к любым форматам встречи с российским лидером Владимиром Путиным, не исключая при этом "нормандский формат". Об этом он заявил журналистам во время визита на базу ВМС Украины в Очакове, передает корреспондент УНН.

"По поводу господина Назарбаева - да, у нас была с ним встреча, мы встречались, говорили о разных вещах. Он мне сказал... Я знаю, как был напечатан его тезис, а в реальности звучал он так: "Мне кажется, чтобы у вас появились отношения с Россией, в целом вам нужна встреча тет-а-тет". Я ему сказал, что ради мира на Донбассе и возвращения нашей территории я готов к любым форматам, вот что я сказал, не исключая главный формат, и все это понимают, "нормандский формат", вот и все", - рассказал Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил встречу Президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина тет-а-тет в Казахстане.

По словам Назарбаева, согласие на такую встречу от Зеленского он получил.

Источник: УНН
Теги: Владимир Путин, Нурсултан Назарбаев, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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