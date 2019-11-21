Президент хочет результатов по "делам Майдана" до 20 февраля

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский хочет получить первые результаты по "делам Майдана" уже до 20 февраля 2020 года. Об этом он сообщил семьям погибших во время событий на Майдане после торжественной речи ко Дню Достоинства и Свободы, передает корреспондент УНН.





Семьи погибших обратились к Зеленскому с просьбой ускорить расследование по "делам Майдана" и пригласили на молебен в Михайловский собор 20 февраля 2020 года, на что Президент ответил:

"Я вам обещаю, все сделаю. Все, что вы сказали... Будем встречаться. Было бы хорошо, чтобы мы 20 февраля уже с каким-то результатом встретились".

Напомним, сегодня, 21 ноября, в Украине отмечают День Достоинства и Свободы - в день начала событий, которые стали для Украины историческими: Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года.