Пентагон: Украина знала о заморозке военной помощи в день звонка Трампа

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Украинская сторона знала о замораживании военной помощи во время противоречивого телефонного звонка президента Дональда Трампа 25 июля, который повлек за собой начало процесса импичмента против президента США. Об этом сообщила высокопоставленная чиновница Пентагона Лора Купер во время дачи показаний в Конгрессе. Об этом сообщает агентство AFP, информирует УНН.



"Лора Купер, чиновница Пентагона, дала показания в Конгрессе о том, что Украина обратилась в Пентагон 25 июля, в тот же день, когда Трамп говорил со своим коллегой Владимиром Зеленским, что вызвало расследование об импичменте", - говорится в сообщении.

По словам Купер, "Киев знал о замораживании военной помощи США еще до звонка Трампа 25 июля".

На вопрос, были ли украинцы "обеспокоены" фактом задержек по военной помощи, Купер ответила: "Да, сэр".

"Я могу сказать, что сотрудники посольства Украины дословно спрашивали: "Что же происходит с помощью для украинской обороны?" - сказала Купер.

Она также отметила, что ее сотрудники получили электронные письма 25 июля от украинской стороны, не проинформировав ее. Купер утверджает, что она не знала о них, пока с инициативы чиновницы не было проведено расследование во время подготовки к выступлению в Конгрессе.

Напомним, в рамках процедуры об импичменте президенту США Дональду Трампу, ряд комитетов при Конгрессе США провели закрытые слушания свидетелей двусторонних разговоров и взаимоотношений между топ-чиновниками из Украины и США.

Впоследствии, эти показания стали публичными. Так, 4 ноября в США обнародовали первую стенограмму показаний по делу об импичменте, тогда свидетельства предоставила бывшая посол США в Украине Мари Йованович. На следующий день, 5 ноября, - Конгресс США обнародовал полный текст показаний бывшего спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и посла США в ЕС Гордона Сондленда. А 6 ноября - показания в рамках процедуры импичмента предоставил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор. 7 ноября Конгресс опубликовал свидетельство заместителя помощника госсекретаря США Джорджа Кента.

Добавим, в Белом доме, в свою очередь, считают, что резолюция об импичменте Трампа не меняет нелегитимной сути самого процесса импичмента.