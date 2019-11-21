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Зеленский пообещал семьям Героев Небесной Сотни прийти на встречу в закрытом формате

Зеленский пообещал семьям Героев Небесной Сотни прийти на встречу в закрытом формате

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал семьям погибших во время Революции Достоинства прийти встретиться за круглым столом и обсудить проблемные вопросы. Об этом он сообщил семьям погибших во время событий на Майдане после торжественной речи ко Дню Достоинства и Свободы, передает корреспондент УНН.

Семьи погибших во время событий на Майдане попросили Президента встретиться с ними в формате круглого стола и обсудить проблемные вопросы, касающихся расследования "дел Майдана" и внешней политики, на что Зеленский ответил:

"Хорошо, нет вопросов. Я думаю, если вы встречались с Премьером, давайте через Премьера встретимся все вместе. И мы можем позвать правоохранительные органы на эту встречу, я думаю будут какие-то вопросы сразу, чтобы не откладывать. Сразу сядем за круглый стол. Давайте мы посмотрим, когда мы можем, и встретимся обязательно. Я думаю, может в декабре найдем время, в конце или в средние. Чтобы мы были тоже готовы к встрече".

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский пообещал семьям погибших во время Революции Достоинства, что в парламенте рассмотрят поправки в закон о Государственном бюро расследований.

Источник: УНН
Теги: Майдан, расследование, Герои Небесной Сотни, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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