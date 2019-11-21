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На месте гибели Героев Небесной Сотни появится музей - Зеленский

На месте гибели Героев Небесной Сотни появится музей - Зеленский

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на месте гибели Героев Небесной Сотни появится музей Революции Достоинства. Об этом Президент написал на своей странице Instagram, передает УНН.

"На месте гибели Героев Небесной Сотни появится Музей Революции Достоинства. И это очень важно. Однако будем откровенны: для памяти каждого погибшего музея недостаточно. Мы должны отстаивать и защищать идеалы, за которые отдали жизни наши граждане. И, конечно, нам нужны результаты расследования дел Майдана. Семьи погибших и все общество должны обязательно получить ответы, а виновные - наказание", - написал Зеленский.

Напомним, сегодня Президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена почтили память Героев Небесной Сотни. Президентская чета установила лампадки возле памятного Креста на месте их гибели.

Источник: УНН
Теги: Майдан, Герои Небесной Сотни, музеи, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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