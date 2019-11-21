В Фонде соцстраха возобновления выплат больничных и декретных обсудят на заседании 26 ноября

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Вопрос возобновления выплат больничных и декретных, которые приостановили 20 ноября, будут решать на внеочередном заседании правления Фонда социального страхования. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ФССУ.

"В связи с критической ситуацией, сложившейся в Фонде социального страхования Украины с финансированием средств на выплату материального обеспечения застрахованным лицам, глава правления Владимир Саенко обратился к членам правления о срочном проведением 26 ноября внеочередного заседания правления Фонда", - говорится в сообщении.

Напомним, 20 ноября 2019 года Фонд социального страхования Украины приостановил перечисление средств для выплаты материального обеспечения застрахованным лицам, в частности, больничных и пособий по беременности и родам.

Финансирование временно не производится в связи с окончанием сметных назначений по указанному направлению, утвержденных бюджетом Фонда.

Как ранее сообщал УНН, в Минсоцполитики прокомментировали приостановлении выплат больничных и декретных.