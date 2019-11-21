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Сегодня начались первые слушания трибунала о нарушении иммунитета украинских судов

Сегодня начались первые слушания трибунала о нарушении иммунитета украинских судов

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Сегодня начались первые слушания арбитражного трибунала по делу о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей (Украина против Российской Федерации) Конвенции ООН по морскому праву, пишет УНН.

В Гааге в 10:00 (11:00 по киевскому времени) стартовали первые процессуальные слушания Арбитражного трибунала, сформированного в соответствии с приложением VII Конвенции ООН по морскому праву по делу о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и членов их экипажей.

Процесс проходит в Постоянном арбитражном суде, который находится во Дворце мира. Это процедурные слушания, поэтому они происходят в закрытом режиме. Украинская сторона надеется на оперативное рассмотрение дела по существу.

Ранее, заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль напомнила, что 1 апреля 2018 года согласно требованиям Международной Конвенции ООН по морскому праву Украина сообщила РФ о споре по Конвенции ООН по морскому праву, что “захват и удерживание украинских военно-морских кораблей и членов их экипажей является грубым нарушением Россией иммунитетов военных кораблей, гарантированных нормами международного обычного и морского права ”.

Международный трибунал по морскому праву 25 мая 2019 года на запрос Украины обязал Россию немедленно вернуть под контроль Украины “Никополь”, “Бердянск” и “Яны Капу” и 24 члена их экипажей, заметила заместитель министра.

“Однако, приказ Международного трибунала не был и не является самоцелью. Наша цель — установление нарушения права, восстановления его и получения надлежащей компенсации. Именно это и заложено в иске МИД от 1 апреля 2019 года”, — подчеркнула дипломат.

Источник: УНН
Теги: ООН, Россия, Украина
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