В ФСБ РФ считают, что корабли были переданы Украине в "нормальном" состоянии

КИЕВ. 21 ноября. УНН. В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России заявили, что военные суда, захваченные возле Керченского пролива в ноябре прошлого года, были переданы Украине в "нормальном" состоянии и с исправной сантехникой. Об этом говорится в заявлении ЦОС ФСБ, передаёт УНН со ссылкой на ТАСС.

"В ответ на заявление командующего ВМФ Украины Игоря Воронченко об "угробленных" россиянами возвращенных Украине бронекатерах "Никополь" и "Бердянск", а также буксира "Яны Капу" со "снятыми плафонами, розетками и унитазами" Центр общественных связей ФСБ России публикует видеокадры внешнего и внутреннего состояния судов в момент их передачи украинской стороне, а также процедуры подписания актов приема-передачи. На кадрах хорошо видно, что катера и буксир переданы украинской стороне в нормальном состоянии и с исправной сантехникой. Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела "угробить" суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны", - заявили в ФСБ.

Как сообщалось ранее в УНН, накануне командующий ВМС ВС Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что захваченные Россией украинские корабли вернулись домой, но из них россияне демонтировали некоторые средства связи и навигационное оборудование.

Так, переданные захваченые в прошлом году Россией украинские корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" пришли в порт Очаков. Их сопровождали буксиры "Титан", "Гайдамаки" и поисково-спасательный корабль "Сапфир", еще 16 ноября вышли из портов Одессы, Черноморская и Южного.

В ночь со среды на четверг Президент Владимир Зеленский прилетел в Очаков Николаевской области, чтобы осмотреть бронированные артиллерийские катера "Никополь" и "Бердянск" и буксир "Яны Капу", которые вернула РФ.

Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.

7 сентября в Киев вернулись 35 заложников, в том числе 24 моряка в рамках обмена между Украиной и РФ.