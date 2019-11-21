Фракция "Слуга народа" третий день не может проверить судимость Иванисова

КИЕВ. 21 ноября. УНН. В “Слуге народа” пока не могут подтвердить или опровергнуть информацию о том, отбывал ли народный депутат из фракции “Слуга народа” Роман Иванисов тюремный срок за изнасилование несовершеннолетней. Об этом заявил журналистам в четверг председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия, передает корреспондент УНН.

“У нас ситуация с господином Иванисовым, который является мажоритарным депутатом из Ровенской области. Появилась информация, что он имеет погашенную судимость по статье, когда ему было 17 лет — я со СМИ беру эту информацию — за изнасилование несовершеннолетней. Эта информация начала распространяться, вы знаете, неоднократно я говорил, что очень много сейчас фейков, анонимных каналов и др. Поэтому мы не можем на сейчас проверить”, — сказал Арахамия.

Он заявил, что проверил профиль Иванисов, когда его избирали в ряды народных депутатов. По словам председателя фракции, тогда делали по всем народным депутатам так называемую “справку” из всех правоохранительных органов.

“Справка у него есть, мы ее вчера подтвердили, по несудимости, но сейчас, как пояснили юристы — я этого например не знал — если есть погашенная судимость, то у вас будет справка о несудимости. Господин Иванисов, я его вчера набирал, говорю — есть такая информация, если это будет правдой, то извини, у тебя не будет никаких причин быть в нашей партии или в нашей фракции. Он говорит: я это понимаю. Я говорю: более того, сейчас эта информация общественная, то есть общество возмущается, и нужно как-то или подтвердить, или опровергнуть. Он говорит: мне нужно время на это. На него идет атака, он неоднократно об этом сообщал, потому что он занимается антикоррупционными делами касательно янтаря в области, и он говорит что это заказ на него. Я не могу ни опровергнуть это ни подтвердить”, — заявил он.

Также Давид Арахамия сообщил, что сегодня от секретариата фракции "Слуга народа" будут направлены официальные запросы в Генпрокуратуру, Министерство внутренних дел и Службу безопасности с просьбой проверить и предоставить всестороннюю информацию о возможной судимости народного депутата Романа Иванисова. На уточняющий вопрос корреспондента УНН о том, почему проверка продолжается так долго, он объяснил, что дело, если оно есть, касается 1996 года.

"В реестре МВД ничего нет. Есть в реестре пенитенциарной службы, но в них до 2002 года нет информации, только в бумажном виде", - сказал глава фракции.

Как сообщал УНН, со ссылкой на правоохранительные органы, нардеп Иванисов в 1996 году был осужден за изнасилование несовершеннолетней и отбыл наказание в виде 2 лет 6 месяцев в колонии общего режима.

Сам народный депутат Иванисов эти факты отрицает и даже разместил на своей странице в Facebook фото-копию справки об отсутствии судимости.

Комментируя УНН информацию о наличии в биографии Иванисова такого факта, председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия заявил, что если выяснится, что нардеп от “Слуги народа” Роман Иванисов действительно был осужден за изнасилование несовершеннолетней, то этот вопрос будет вынесен на рассмотрение фракции.

Позже Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка сообщил, что проверка подтвердила тот факт, что народный депутат из фракции “Слуга народа” Роман Иванисов отбыл тюремный срок за изнасилование несовершеннолетней.